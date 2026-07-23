Почему нефть снова подорожала
С начала второго месяца лета фьючерсы подорожали более чем на 30%, пишет Bloomberg. Одним из главных факторов такого скачка стали последние действия йеменских хуситов в Красном море.
Поддерживаемые Ираном боевики атаковали нефтяные танкеры Саудовской Аравии, поэтому теперь некоторые суда в регионе избегают прохода через Ормузский, а также Баб-эль-Мандебский проливы.
Вероятно, на Ближнем Востоке открылся еще один "фронт", который поставил под угрозу не только ключевой маршрут для вывоза "черного золота" из Персидского залива, но и альтернативный путь.
Кроме того, ситуацию усугубляет то, что экспорт нефти из Казахстана оказался под угрозой из-за российско-украинской войны, а мировые запасы сырья истощены несколькими месяцами конфликтов, что усиливает риск нового ценового шока на энергетическом рынке.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Второй этап военного конфликта будет более масштабным, чем первый… Риски большие не только для судоходства, но и для энергетической инфраструктуры,
– заявил президент Rapidan Energy Group и бывший чиновник Белого дома Боб Макнелли.
К слову, покупатели нефти из Индии и других стран Азии рассматривают возможность переориентировать поставки на более длинные и дорогие маршруты через Суэцкий канал. В то же время Россия уже извлекает выгоду из сложившейся ситуации – спрос на ее сырье со стороны китайских НПЗ вырос даже несмотря на сокращение привычного дисконта.