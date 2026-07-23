Чому нафта знову подорожчала

Від початку другого місяця літа ф'ючерси подорожчали на понад 30%, пише Bloomberg. Одним із головних чинників такого стрибка стали останні дії єменських хуситів у Червоному морі.

Підтримувані Іраном бойовики атакували нафтові танкери Саудівської Аравії, тож тепер окремі судна в регіоні уникають проходу через Ормузьку, а також Баб-ель-Мандебську протоки.

Ймовірно, на Близькому Сході відкрився ще один "фронт", який поставив під загрозу не лише ключовий маршрут для вивозу "чорного золота" з Перської затоки, а й альтернативний шлях.

Додатково ситуацію погіршує те, що експорт нафти з Казахстану опинився під загрозою через російсько-українську війну, а світові запаси сировини виснажені кількома місяцями конфліктів, що посилює ризик нового цінового шоку на енергоринку.

Другий етап військового конфлікту буде масштабнішим за перший… Ризики великі не лише для судноплавства, а й для енергетичної інфраструктури,

– заявив президент Rapidan Energy Group і ексчиновник Білого дому Боб Макнеллі.

До слова, покупці нафти з Індії та інших країн Азії розглядають можливість переорієнтувати постачання на довші й дорожчі маршрути через Суецький канал. Водночас Росія вже отримує вигоду від ситуації – попит на її сировину зі сторони китайських НПЗ зріс навіть попри зменшення звичного дисконту.