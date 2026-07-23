Яку альтернативу знайшли китайці

На тлі перебоїв китайські НПЗ активніше закуповують російську нафту та навіть відновили переговори щодо імпорту з Ірану. Деталі з посиланням на джерела повідомляє Reuters у четвер, 23 липня.

Зокрема, два найбільші китайські нафтопереробники могли викупити в країни-агресорки більшість вересневих партій марки ESPO Blend, які відвантажують із тихоокеанського порту Козьміно.

Водночас цю нафту нібито продають майже без звичного дисконту: якщо для серпневих постачань її вартість була приблизно на 4 долари за барель нижчою відносно ф'ючерсів на Brent на біржі ICE, то для нових партій різниця скоротилася до 1 – 3 доларів. До того ж ціни підтримує попит з боку ще одного великого покупця – Індії.

З огляду на невизначеність на Близькому Сході, нафта сорту ESPO є більш надійним вибором, а також дешевшою,

– пояснив журналістам один із трейдерів.

Окрім того, китайці зацікавилися підсанкційною іранською сировиною. За даними джерел, відповідні переговори вже ведуть так звані "чайники" – незалежні НПЗ із провінції Шаньдун.

Цього тижня важкий сорт Pars їм пропонували із дисконтом близько 8 доларів за барель щодо котирувань еталонної марки Brent, тоді як знижка на сорт Iran Light зросла до 3 – 4 доларів.

Нагадаємо, термінал у Козьміно обслуговує російський експорт не лише до Китаю. Раніше майже 770 тисяч барелів із цього тихоокеанського порту доставили до Індонезії, президент якої навіть особисто відвідав Москву для укладання угоди.