Якими стануть ціни на нафту через ситуацію у Венесуелі?

Дані Goldman показують, що ситуація у Венесуелі може призвести до падіння ціни на нафту в довгостроковій перспективі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Існують 2 основних сценарії розвитку подій:

якщо Венесуелу підтримають США та будуть скасовані санкції, видобуток нафти може дещо зрости;

також імовірно, що перебої з постачанням нафти до Венесуели можуть продовжитися та навіть посилитися через повернення режиму Мадуро (аналогічну політику можуть вести і прихильники венесуельського президента).

Тобто, якщо видобуток сирої нафти у Венесуелі знизиться на 400 тисяч барелів на день до кінця 2026, то вартість основних марок буде така:

імовірно, WTI сягне – 51 долар за барель;

Brent – 58 доларів за барель.

А от, якщо видобуток у Венесуелі зросте на 400 000 барелів на день, то ціни змінюватимуться так:

WTI може коштувати – 50 долар за барель;

Brent – 54 доларів за барель.

Незважаючи на величезні запаси нафти Венесуели, які оцінюються приблизно в одну п'яту від світових, видобуток країни становить менш як 1% від світового щоденного видобутку нафти, що відображає роки старіння інфраструктури та вплив санкцій,

– наголошує видання.

Як показують дані Лондонського енергетичного інституту, наразі Венесуела володіє приблизно 17% від світових запасів нафти. Для розуміння, це орієнтовно 303 мільярди барелів, більше ніж навіть у Саудівській Аравії, повідомляє Reuters.

Що зараз відбувається у Венесуелі?