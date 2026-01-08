Якими стануть ціни на нафту через ситуацію у Венесуелі?
Дані Goldman показують, що ситуація у Венесуелі може призвести до падіння ціни на нафту в довгостроковій перспективі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.
Існують 2 основних сценарії розвитку подій:
- якщо Венесуелу підтримають США та будуть скасовані санкції, видобуток нафти може дещо зрости;
- також імовірно, що перебої з постачанням нафти до Венесуели можуть продовжитися та навіть посилитися через повернення режиму Мадуро (аналогічну політику можуть вести і прихильники венесуельського президента).
Тобто, якщо видобуток сирої нафти у Венесуелі знизиться на 400 тисяч барелів на день до кінця 2026, то вартість основних марок буде така:
- імовірно, WTI сягне – 51 долар за барель;
- Brent – 58 доларів за барель.
А от, якщо видобуток у Венесуелі зросте на 400 000 барелів на день, то ціни змінюватимуться так:
- WTI може коштувати – 50 долар за барель;
- Brent – 54 доларів за барель.
Незважаючи на величезні запаси нафти Венесуели, які оцінюються приблизно в одну п'яту від світових, видобуток країни становить менш як 1% від світового щоденного видобутку нафти, що відображає роки старіння інфраструктури та вплив санкцій,
– наголошує видання.
Як показують дані Лондонського енергетичного інституту, наразі Венесуела володіє приблизно 17% від світових запасів нафти. Для розуміння, це орієнтовно 303 мільярди барелів, більше ніж навіть у Саудівській Аравії, повідомляє Reuters.
Що зараз відбувається у Венесуелі?
3 січня 2026 року стало відомо, що сили США захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Згодом венесуельського лідера доставили на американську територію. Над ним мають чинити правосуддя.
Після цих подій, Трамп вимагав від венесуельського уряду доступу до ресурсів. У тому числі і до нафти.
Сьогодні стало відомо, що США продаватимуть венесуельську нафту. Американський уряд реалізовуватиме сировину та витрачатиме отримані кошти на розвиток Венесуели.