Какими станут цены на нефть из-за ситуации в Венесуэле?

Данные Goldman показывают, что ситуация в Венесуэле может привести к падению цены на нефть в долгосрочной перспективе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Существуют 2 основных сценария развития событий:

если Венесуэлу поддержат США и будут отменены санкции, добыча нефти может несколько возрасти;

также, вероятно, что перебои с поставками нефти в Венесуэлу могут продолжиться и даже усилиться из-за возвращения режима Мадуро (аналогичную политику могут вести и сторонники венесуэльского президента).

То есть, если добыча сырой нефти в Венесуэле снизится на 400 тысяч баррелей в день до конца 2026, то стоимость основных марок будет такая:

предположительно, WTI достигнет – 51 доллар за баррель;

Brent – 58 долларов за баррель.

А вот, если добыча в Венесуэле возрастет на 400 000 баррелей в день, то цены будут меняться так:

WTI может стоить – 50 долларов за баррель;

Brent – 54 долларов за баррель.

Несмотря на огромные запасы нефти Венесуэлы, которые оцениваются примерно в одну пятую от мировых, добыча страны составляет менее 1% от мировой ежедневной добычи нефти, что отражает годы старения инфраструктуры и влияние санкций,

Как показывают данные Лондонского энергетического института, сейчас Венесуэла владеет примерно 17% от мировых запасов нефти. Для понимания, это ориентировочно 303 миллиарда баррелей, больше чем даже в Саудовской Аравии, сообщает Reuters.

Что сейчас происходит в Венесуэле?