Какими станут цены на нефть из-за ситуации в Венесуэле?
Данные Goldman показывают, что ситуация в Венесуэле может привести к падению цены на нефть в долгосрочной перспективе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.
Существуют 2 основных сценария развития событий:
- если Венесуэлу поддержат США и будут отменены санкции, добыча нефти может несколько возрасти;
- также, вероятно, что перебои с поставками нефти в Венесуэлу могут продолжиться и даже усилиться из-за возвращения режима Мадуро (аналогичную политику могут вести и сторонники венесуэльского президента).
То есть, если добыча сырой нефти в Венесуэле снизится на 400 тысяч баррелей в день до конца 2026, то стоимость основных марок будет такая:
- предположительно, WTI достигнет – 51 доллар за баррель;
- Brent – 58 долларов за баррель.
А вот, если добыча в Венесуэле возрастет на 400 000 баррелей в день, то цены будут меняться так:
- WTI может стоить – 50 долларов за баррель;
- Brent – 54 долларов за баррель.
Несмотря на огромные запасы нефти Венесуэлы, которые оцениваются примерно в одну пятую от мировых, добыча страны составляет менее 1% от мировой ежедневной добычи нефти, что отражает годы старения инфраструктуры и влияние санкций,
– отмечает издание.
Как показывают данные Лондонского энергетического института, сейчас Венесуэла владеет примерно 17% от мировых запасов нефти. Для понимания, это ориентировочно 303 миллиарда баррелей, больше чем даже в Саудовской Аравии, сообщает Reuters.
Что сейчас происходит в Венесуэле?
3 января 2026 года стало известно, что силы США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Впоследствии венесуэльского лидера доставили на американскую территорию. Над ним должны совершать правосудие.
После этих событий, Трамп требовал от венесуэльского правительства доступа к ресурсам. В том числе и к нефти.
Сегодня стало известно, что США будут продавать венесуэльскую нефть. Американское правительство планирует реализовывать сырье и тратить полученные средства на развитие Венесуэлы.