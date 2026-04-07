Скільки нафти отримає Індія з Венесуели?

Як показують дані Kpler, протягом квітня до західного узбережжя Індії з Венесуели надійде понад 12 мільйонів барелів нафти, повідомляє Bloomberg.

Важливо! Це найбільший обсяг, починаючи з лютого 2020 року.

Імовірно, партії, які наразі прибувають, були заброньовані раніше. Це може вказувати на довгостроковість співпраці.

Важкі венесуельські барелі, як правило, дають більшу частку середніх дистилятів, таких як дизельне паливо та реактивне паливо, що є важливим у нинішніх умовах, коли ці ринки залишаються структурно напруженими,

– вказує видання.

Важливо розуміти, що Індія надзвичайно залежна від імпорту нафти. Нещодавно стало відомо про переговори між прем'єром Індії Моді та президентом Ірану Пезешкіаном. Вони обговорювали важливість стабільності нафтових поставок. Індійський прем'єр закликав розв'язати ці питання шляхом дипломатії, повідомив Моді в соцмережі X.

