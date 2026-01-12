Какая цена на золото в ломе?

Цена золота в ломе также зависит от пробы изделия, пишет 24 Канал.

Проба показывает долю чистого золота в сплаве. Чтобы определить этот процент, необходимо указанное на изделии значение разделить на 10.

Рассмотрим на примере. Если на ювелирном изделии отчеканено 585, там – 58,5% чистого золота, 750 – 75%.

Как сообщает НБУ, закупочные цены на лом сегодня такие:

если изделие имеет 333 пробу – 2 018,77 гривны за грамм;

375 пробу – 2 273,39 гривны за грамм;

500 пробу – 3 031,19 гривны за грамм;

583 пробу – 3 534,36 гривны за грамм;

585 пробу – 3 546,49 гривны за грамм;

750 пробу – 4 546,78 гривны за грамм;

900 пробу – 5 456,13 гривны за грамм;

999 пробу – 6 056,31 гривны за грамм.

Какие цены на банковское золото сегодня?

Изменилась и стоимость банковского золота. Сейчас закупочные цены на этот металл, как сообщает Нацбанк, такие:

золото высокого качества стоит – 6 123,61 гривны за грамм;

золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 6 105,24 гривны за грамм;

металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 6 062,37 гривны за грамм.

Как менялась стоимость золота на мировом рынке?

Цена золота выросла на 1,7%. Теперь стоимость этого металла – 4 584,74 доллара за унцию

Рекордная стоимость этого металла в 2026 году также была установлена во время сегодняшней сессии. Она составила – 4 600,33 доллара за унцию.

Интересно! За 2025 год золото подорожало более чем на 60%. Это самый большой годовой рост с 1979 года. Ожидается, что металл продолжит дорожать. Предположительно, он достигнет 5000 долларов за унцию в этом году.