Які зараз ліміти на перекази?

З 1 червня 2025 року змінився ліміт на перекази. Тепер він складає 100 тисяч гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Приватбанк".

Відповідно до Меморандуму українських банків про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, граничні ліміти встановлені для:

р2р переказів з карткових рахунків громадян;

а також – переказів через реквізити IBAN.

Такі обмеження, зазначені в Меморандумі, стосуються лише переказів, здійснених фізичними особами на рахунки інших контрагентів через банківські картки або реквізити IBAN, як в межах України, так і за її межами,

– наголошує банк.

Проте ці ліміти не поширюються на:

платежі за товари;

і оплату послуг (в тому числі комунальних).

До того ж ці ліміти не поширюються на:

перекази між рахунками одного клієнта, якщо вони здійснюються в одному і тому самому банку;

доходи, що були підтверджені і перевищують суму ліміту.

Зауважимо, що ліміти відрізняються, залежно від рівня ризику:

ліміт 100 тисяч гривень діє для клієнтів низького та середнього рівня ризиків;

а от для осіб, які мають високий рівень ризику, ліміт складає – 50 тисяч гривень.

Як повідомляє UKRSIBBANK, при відсутності документів про дохід, особі автоматично встановлюють ліміт. Це обмеження діє протягом всього календарного місяця.

Що відомо про меморандум між українськими банками?