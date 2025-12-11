Які зараз ліміти на перекази?
З 1 червня 2025 року змінився ліміт на перекази. Тепер він складає 100 тисяч гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Приватбанк".
Відповідно до Меморандуму українських банків про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, граничні ліміти встановлені для:
- р2р переказів з карткових рахунків громадян;
- а також – переказів через реквізити IBAN.
Такі обмеження, зазначені в Меморандумі, стосуються лише переказів, здійснених фізичними особами на рахунки інших контрагентів через банківські картки або реквізити IBAN, як в межах України, так і за її межами,
– наголошує банк.
Проте ці ліміти не поширюються на:
- платежі за товари;
- і оплату послуг (в тому числі комунальних).
До того ж ці ліміти не поширюються на:
- перекази між рахунками одного клієнта, якщо вони здійснюються в одному і тому самому банку;
- доходи, що були підтверджені і перевищують суму ліміту.
Зауважимо, що ліміти відрізняються, залежно від рівня ризику:
- ліміт 100 тисяч гривень діє для клієнтів низького та середнього рівня ризиків;
- а от для осіб, які мають високий рівень ризику, ліміт складає – 50 тисяч гривень.
Як повідомляє UKRSIBBANK, при відсутності документів про дохід, особі автоматично встановлюють ліміт. Це обмеження діє протягом всього календарного місяця.
Що відомо про меморандум між українськими банками?
У грудні 2024 року українські банки підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Цей документ закріпив посилення фінмоніторингу. Таким чином українські фінустанови прагнули підвищити прозорість фінансової системи України.
Укладення цього меморандуму є ще однією важливою дією, яка дозволить побороти тіньовий сектор економіки. Першочергово цей документ підписали НБУ, АУБ (Асоціація українських банків), НАБУ (Національна асоціація банків України).