Як змінилась ціна срібла 10 грудня?

Спотова вартість срібла сьогодні зросла на 4,3%. Зараз вона складає – 60,74 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Погані новини для Кремля: вартість російської нафти впала до рівня 2020 року

Фактори, що вплинули на зростання ціни срібла:

сильний промисловий попит на срібло;

скорочення світових запасів;

очікування зниження ставки ФРС;

додавання срібла до списку критично важливих мінералів США.

Потрібно розуміти, що срібло є важливим металом для створення новітніх технологій. Наприклад, його активно використовують у галузі штучного інтелекту.

Метали за своєю природою волатильні, але якщо ми не вирішимо дефіцит, у срібла є лише один шлях – зростання,

– наголосила старший портфельний менеджер та головний інвестиційний директор Sprott Asset Management Марія Смірнова.

Важливо! Станом на зараз, трейдери оцінюють імовірність зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у 87,4% на цьому тижні.

Яка ціна на золото за унцію?

Вартість золота сьогодні зросла на 0,6%. Тепер цей метал коштує – 4 211,77 долара за унцію.

Причини зростання золота такі ж, як і срібла. Щобільше, на думку аналітиків, ці метали продовжать зростати:

у першій половині 2026 року срібло може сягнути – 70 доларів за унцію:

а от золото може зрости до – 5000 доларів за унцію.

Нагадаємо, що у 2025 році вартість золота сягала максимуму у жовтні. Тоді одна унція коштувала – 4 381,21 долара, повідомляє Reuters.

Поточне зростання цін на золото пояснюється значним зростанням цін на срібло та високими очікуваннями щодо чергового зниження на чверть пункту,

– вказав старший ринковий стратег RJO Futures Боб Хаберкорн.

Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали 10 грудня?