Що відбувається з цінами на золото?

Сьогодні спотова ціна на золото впала на 0,3%. Тепер цей метал коштує – 4 217,09 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Це просто надмірна позиція (в золоті) в очікуванні зниження ставки, яке таки відбулося, і тому ви спостерігаєте певний тиск продавців,

– наголосив незалежний аналітик Росс Норман.

Зауважимо, що під час засідання ФРС було не тільки знижено ставку. Також стало зрозуміло, що подальше пом'якшення тимчасової політики призупинено. Це вплинуло на ціну золота.

Зверніть увагу! Такі недохідні активи як золото зазвичай виграють від низьких процентних ставок.

Варто сказати, що зараз більшість політиків передбачають ще одне зниження ставки у 2026 році. Проте це лише припущення.

На золото впливатимуть і інші фактори. Зокрема, очікується публікація даних, щодо зайнятості та рівня безробіття поза сільським господарством (йдеться про інформацію за листопад).

Яка ціна срібла сьогодні?

Спотова вартість срібла зросла сьогодні загалом на 1%. Ціна цього металу сягнула – 62,39 долара за унцію.

Водночас на початку сесії було встановлено рекордний рівень – 62,88 долара за унцію. До цього, максимум зафіксували вчора – 60,74 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Фундаментальні показники срібла залишаються неймовірно позитивними. Існує феноменальний попутний вітер зі списком критично важливих мінералів і ймовірність того, що ми можемо побачити деяке зростання запасів,

– сказав Норман.

Цікаво! За рік срібло зросло в ціні на майже 116%, а золото на – 60%.

Як змінилась ціна на інші дорогоцінні метали 11 грудня?