Как изменилась цена на лом золота 11 декабря?

На стоимость лома влияет много факторов. В частности, ситуация на мировом рынке, пишет 24 Канал.

Как сообщает НБУ, в зависимости от пробы закупочная цена на лом золота такова:

если изделие имеет 333 пробу – 1 861,71 гривны за грамм

375 пробу – 2 096,52 гривны за грамм;

500 пробу – 2 795,36 гривны за грамм;

583 пробу – 3 259,38 гривны за грамм;

585 пробу – 3 270,57 гривны за грамм;

750 пробу – 4 193,03 гривны за грамм;

900 пробу – 5 031,64 гривны за грамм;

999 пробу – 5 585,12 гривны за грамм.

Нужно понимать, что именно пробой определяется доля чистого металла в сплаве. Чтобы вычислить процент, нужно указанное на изделии значение разделить на 10. Например, если на золоте зафиксировано 583, там – 58,3% золота.

Сколько стоит серебро в ломе?

Стоимость серебра в ломе, в зависимости от пробы, 11 декабря такая:

для 375 пробы, закупочная цена – 29,27 гривны за грамм

500 пробы – 39,02 гривны за грамм;

750 пробы – 58,53 гривны за грамм;

800 пробы – 62,43 гривны за грамм;

830 пробы – 64,77 гривны за грамм;

875 пробы – 68,29 гривны за грамм;

900 пробы – 70,24 гривны за грамм;

925 пробы – 72,19 гривны за грамм;

999 пробы – 77,96 гривны за грамм.

Закупочная цена банковского серебра высшей категории сегодня также изменилась. Она составляет – 82,15 гривны за грамм, сообщает НБУ.

Как изменилась стоимость золота и серебра на мировом рынке сегодня?