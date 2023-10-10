Мировые центральные банки покупают рекордные объемы драгметалла с начала 2022 года. Об этом сообщает State Street Global Advisors. Золото традиционно считают активом-приютом в кризисные периоды.

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Центробанки активно покупают золото

В первые 6 месяцев 2023 года регуляторы закупили 387 метрических тонн золота. При этом за 2022 год центробанки приобрели беспрецедентные 1083 тонны драгоценного металла. Выделяют несколько причин для такой динамики:

Укрепление баланса;

Увеличение уровня ликвидности без кредитных рисков.

Однако следует уделить внимание еще одной причине для закупки золота. Речь идет о стремлении диверсифицировать резервы. Таким образом, в частности, регуляторы пытаются отойти от "чрезвычайной концентрации" резервы на долларе США. Также ожидают, что банки продолжат покупать золото.

В общем, рекордная покупка золота является частью более масштабного мирового тренда, который связан с долларом США. Дело в том, что в В мире периодически звучат заявления о сокращении зависимости от американской валюты в сферах торговли и инвестициях. Главная претензия – США используют это преимущество для установления санкций против некоторых стран. Активно этот тренд поддерживают Китай и Россия.

Реакция в США

С другой стороны, в США уже прокомментировали тренд на дедолларизацию и другие связанные с этим заявления. Глава американского Минфина Джанет Йеллен считает, что ни одна страна нет соответствующей инфраструктуры, благодаря которой другая валюта могла бы заменить доллар на глобальном уровне Также чиновник подчеркнула, что США пытаются с умом использовать инструмент финансовых санкций.

Похожее мнение высказал и легендарный инвестор Уоррен Баффет. По его мнению, мир будет зависеть от доллара США по меньшей мере до 2065 года. В то время как в 2013 году миллиардер заявлял, что доллар имеет реальные шансы навсегда закрепить за собой "королевский статус" в мире.