Американський мільярдер та інвестор Воррен Баффет зовсім не переживає через так звану дедоларизацію. Він навіть вказав рік, до якого світ буде залежати від долара.

Зверніть увагу США уникнули дефолту, але ризики залишаються: як це вплине на глобальний світ

Воррен Баффет про перспективи долара США

Під час цьогорічного звернення до акціонерів Воррен Баффет Berkshire Hathaway наголосив, що долар – це головна резервна валюта у світі, і він не бачить жодних причин, за яких інша грошова одиниця могла отримати цей статус.

Баффет також згадав, що уряди по всьому світі сприймають долар США, як стабільний та безпечний актив, на який можна розраховувати під час міжнародної торгівлі.

Мільярдер у 2015 році поділився прогнозом щодо майбутнього долара. Тоді він заявив, що світ буде сильно залежати від американської валюти до 2065 року. Тобто долар буде зберігати статус свій світовий статус ще 42 роки, якщо рахувати від 2023 року. Ба більше, у 2013 році Воррен Баффет висловлював думку, що долар має шанси назавжди закріпити за собою "королівське становище у світі".

До теми! З січня 2023 року Індекс долара США ослаб на 6% щодо кошика з 6 інших валют. Одна з головних причин – це сповільнення інфляції у США з понад 9% до 3% у річному розрахунку. На цьому фоні зростають очікування, що Федеральний резерв невдовзі змінить курс своєї монетарної політики та почне знижувати базову ставку.

Очільниця Мінфіну США Джанет Єллен також прокоментувала загрози для статусу долара на глобальному рівні. Американська чиновниця наголосила, що наразі немає жодної альтернативи для долара. Перш за все вона згадала про відсутність необхідної інфраструктури в інших країнах, яка потрібна для того, щоб їхні валюти могли виконувати роль долар США у світі.

Водночас варто визнати, що є країни, які обирають інші валюти у міжнародних розрахунках замість долара. Більше про це дізнатися можна за цим посиланням.