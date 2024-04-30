НБУ оприлюднив графік роботи банків та СЕП під час травневих свят
Джерело:НБУ
У травні в Україні будуть відмічати відразу декілька святкових та пам'ятних дат. У Нацбанку розповіли, яку працюватиме банківський сектор.
Нагадаємо, що на початку травня у 2024 році в Україні будуть святкувати такі дати: День праці (1 травня) Великдень (5 травня), День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років (8 травня).
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Як буде працювати банківський сектор на початку травня
У НБУ наголосили, що система електронних платежів Національного банку (СЕП) уже більше ніж рік працює у цілодобовому режимі буквального кожного дня. На сьогодні усі банки підключені до цієї системи та можуть проводити платежі клієнтів цілодобово та без вихідних.Крім того, в НБУ нагадали, що під час воєнного стану в Україні тимчасово призупинили дію певних норм законодавства про працю.
Для прикладу, йдеться про Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", який визначає, що скасовуються святкові й неробочі дні. Крім того, більше не дія норма про перенесення вихідного дня на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.
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