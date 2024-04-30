Напомним, что в начале мая в 2024 году в Украине будут праздновать такие даты: День труда (1 мая) Пасха (5 мая), День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов (8 мая).
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Как будет работать банковский сектор в начале мая
В НБУ отметили, что система электронных платежей Национального банка (СЭП) уже более года работает в круглосуточном режиме буквально каждый день. На сегодня все банки подключены к этой системе и могут проводить платежи клиентов круглосуточно и без выходных.
Например, речь идет о Законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", который определяет, что отменяются праздничные и нерабочие дни. Кроме того, больше не действует норма о переносе выходного дня на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье.
Больше новостей о банках:
- 26 апреля НБУ запустил в обращение новую памятную монету по случаю 38-й годовщины Чернобыльской катастрофы. Новая монета получила название "Чернобыль. Возрождение. Аист черный" и стала частью серии, которую посвятили возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника.
- В США продадут еще один обанкротившийся банк. Соответствующее разрешение предоставил регулятор. Речь идет Republic First Bancorp. Интересно, что за последние два года в США потерпели крах 4 региональных банка.