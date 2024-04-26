Нова монета отримала назву "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний" та стала частиною серії, яку присвятили відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника. Це четвертий екземпляр колекції.

Варте уваги Топова компанія, яка "присутня" у житті кожного, заявила про виплату перших в історії дивідендів

Що відомо про монету від НБУ

Номінал нової пам'ятної монети – 5 гривень. ЇЇ тираж становить 40 тисяч штук. На реверсі монети зобразили пейзаж, на фоні якого є чорний лелека. Тоді як угорі над птахом можна помітити пташенят у гнізді. На аверсі пам'ятної монети зобразили такі елементи:

Символічне колесо життя, що є символом відродження природи;

Стилізований міжнародний знак “Радіаційна загроза”, оповитий листям;

Тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження: лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.

Нова пам'ятна монета від НБУ / Фото Національний банк України

Цікава деталь! Чорний лелека – це рідкісний птах, який є одним із символів відродження життя в Чорнобильській зоні. Цей вид птахів занесений до Червоної книги України та Європейського червоного списку, а також підпадає під охорону Бернської та Боннської конвенцій.

У 2023 році Національний банк України випустив та ввів в обіг понад 10 пам'ятних монет з різних нагод. Зокрема, регулятор викарбував у монетах героїзм українських захисників та захисниць, традиції, мову та важливі для країни дати.