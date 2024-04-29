Рішення про продаж Republic First Bancorp погодив Департамент банківської справи та цінних паперів Пенсильванії. Відповідне право отримав банк Fulton.
Зверніть увагу Нафта істотно впала в ціні завдяки новинам з важливого регіону
Що відомо про активи Republic First Bancorp
На кінець 2024 року активи банку оцінювали у майже 6 мільярдів доларів, а депозити – у 4 мільярди доларів. Згідно з даними Федеральної корпорації страхування депозитів, збитки від банкрутства кредитора складуть 667 мільйонів доларів.
Наразі відомо, що Fulton Bank, який є підрозділом Fulton Financial Corp, придбає усі активи Republic Bank, а також візьме на себе практично всі депозити. На момент створення цього матеріалу, ринкова капіталізація Fulton Financial Corp становить понад 2,5 мільярда доларів, тоді як вартість акцій коливається на рівні 15,62 долара за штуку, інформує Yahoo!Finance.