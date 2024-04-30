Нагадаємо, що на початку травня у 2024 році в Україні будуть святкувати такі дати: День праці (1 травня) Великдень (5 травня), День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років (8 травня).
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Як буде працювати банківський сектор на початку травня
У НБУ наголосили, що система електронних платежів Національного банку (СЕП) уже більше ніж рік працює у цілодобовому режимі буквального кожного дня. На сьогодні усі банки підключені до цієї системи та можуть проводити платежі клієнтів цілодобово та без вихідних.
Для прикладу, йдеться про Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", який визначає, що скасовуються святкові й неробочі дні. Крім того, більше не дія норма про перенесення вихідного дня на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.
Більше новин про банки:
- 26 квітня НБУ запустив в обіг нову пам'ятну монету з нагоди 38-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Нова монета отримала назву "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний" і стала частиною серії, яку присвятили відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника.
- У США продадуть ще один збанкрутілий банк. Відповідний дозвіл надав регулятор. Йдеться Republic First Bancorp. Цікаво, що за останні два роки у США зазнали краху 4 регіональних банки.