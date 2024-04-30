Про ключові зміни на ринку нафти та коливання цін – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилися ціни на ринку нафти

У вівторок, 30 квітня, барель нафти Brent коштує 88,21 долара за барель. Сировина подешевшала на 19 центів або 0,21%.

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Американська нафта WTI впала в ціні на 20 центрів або 0,24% до 82,43 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 88,67 долара за барель (+ 0,31%)

Контракти WTI торгуються за ціною 82,94 долара за барель (+ 0,38%).

Що відбувається на ринку нафти

Нафта знецінюється на тлі новин про переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, які проходять в столиці Єгипту – Каїрі. Завдяки цьому вдалося вгамувати побоювання ринку щодо розширення конфлікту на Близькому Сході. Водночас занепокоєння щодо подальшої монетарної політики Федеральної резервної системи США також впливає на ринок нафти.

Зокрема, утримання процентної ставки на високому рівні протягом тривалого періоду може спровокувати подальше зростання американського долара, а також створити певні ризики для перспектив попиту на нафту. Про це заявив ринковий стратег з IG.