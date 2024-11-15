Що означає повернення Трампа до влади для світу та України

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що перемога Дональда Трампа на виборах у США – це геймченджер як для всього світу, так й України. Про це інформує 24 Канал.

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Шевчишин додав, що новий термін Трампа сприятиме змінам військової та економічної політики. Зокрема, за його словами, в американського політика є чимало важелів впливу, аби змусити Україну сісти за стіл переговорів. Натомість з Росією ситуація інша.

Андрій Шевчишин підмітив, що завершення гарячої фази війни сприятиме стабілізації економічних показників, оптимізації бюджетних витрат та переходу до етапу відновлення. Водночас це створює й нові виклики, адже для відновлення потрібні інвестиції:

Тоді як в умовах замороженої війни без визнання територій та невизначеності безпекових гарантій Україна не зможе розраховувати на отримання репарацій та контрибуцій.

На думку Шевчишина, максимум за такого сценарію – це доходи від заморожених активів.

Цікаво! Переконлива перемога Дональда Трампа на виборах серйозно сколихнула фінансові світові ринки.

За його словами, у відновленні Україна зможе розраховувати лише на себе, інвестиції з-за кордону та кредити. Проте виникає питання, хто буде виділяти гроші, коли діють валютні обмеження та немає безпекових гарантій.

Фінансовий аналітик вважає, що у такій ситуації Україні буде потрібно відмовлятися від валютних обмежень, що може призвести до суттєвого відпливу капіталу нерезидентів. Мовляв, вони вже досить давно мають такі плани. Ще один наслідок цих кроків – це послаблення гривні, адже резервів на все просто не вистачить.

Повернення Трампа до Білого дому – це також виклик для Європи, оскільки він планує запроваджувати протекціоністську політику. Шевчишин прогнозує, що Європа буде втрачати свої позиції, курс євро падати щодо американського долара.

До теми! На початку тижня євро уже обвалилося до мінімального рівня з червня проти долара США. Головні фактори впливу – перемога Трампа на виборах та політична турбулентність в найбільшій економіці Європи – Німеччині, де готуються до нових виборів.

Експерт пояснив, що за умови стримування курсу гривні до долара, Україна на експортному ринку буде мати низьку конкурентоздатність.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик А отже, Україна буде вимушена вирівнювати курс саме до євро – валюти нашого ключового торгівельного партнера.

Фінансовий аналітик також підмітив, що Дональд Трамп висуває дуже жорстку вимогу до членів НАТО. Йдеться про фінансування видатків на оборону в рамках Альянсу. Якщо не зростають оборонні видатки, менше залишається на інші напрямки, зокрема на допомогу Україні.

При цьому варто враховувати, що республіканці отримали більшість в обох палатах Конгресу США. Шевчишин додав, що зараз потрібно чекати призначень в діпстейт, які на сьогодні досить суперечливі щодо України.