Ціни на золото стрімко падають

Золото під час торгів у п'ятницю, 15 листопада, знову фіксує втрати на ринку. Ба більше, дорогоцінний метал на шляху до найбільшого тижневого обвалу за 3 роки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Варте уваги Здорожчання долара США може спровокувати хаос у світі, – Chatham House

На золото тисне стрімке зростання долара США. Американська валюта почала різко дорожчати після перемоги Дональда Трампа на виборах. Річ у тому, що зростання вартості долара призвело до послаблення очікувань зниження ставки Федеральним резервом.

Нагадаємо, що американський центральний банк лише у вересні 2024 року почав знижувати процентні ставки. Регулятор ухвалив таке рішення вперше за 4 роки. Проте на початку листопада Федеральна резервна система США знову пом'якшила монетарну політику.

Загалом сьогодні золото втратило в ціні 0,8%, впавши до 2571, 50 долара за унцію. Тоді як за тиждень дорогоцінний метал подешевшав на понад 4%, за даними MarketWatch.

При цьому на попередній торговій сесії золото впало до мінімального рівня за 2 місяці, втративши в ціні більше ніж 220 доларів з рекордного піка. Водночас з початку року цей актив додав в ціні 24,11%.