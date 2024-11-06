Ринки в Азії відреагували зростанням на перемогу Трампа на виборах у США

Перша реакція азійських фінансових ринків на результати виборів у США – це зростання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Зокрема, індекс Nikkei 225, який включає акції 225 найбільших компаній першої секції Токійської фондової біржі, зріс на 2,6%. Схожу динаміку фіксують й в Австралії. Ф'ючерси на індекс S&P/ASX 200 подорожчали на 0,8%.

До теми! На американський фінансових ринках у середу, 6 листопада, фіксують шалене зростання. Дорожчають як акції американських компаній, так і долар США.

Фондовий ринок Індії також зростає у день оголошення переможця президентських виборів у США. Індекс BSE- 100 сьогодні зріс на 1,35%, за даними Google Фінанси.

Водночас в Китаї на ринках фіксують протилежний тренд. Індекс Shanghai Composite демонструє від'ємну динаміку на ринку. Крім того, Індекс Hang Seng втратив 2,7% під час торгів.