Скільки нафти в Африці

Африканський континент є великим виробником та експортером нафти, а також має значні запаси. На Африку припадає близько 8% світових запасів нафти, при цьому вона видобуває приблизно 8% від загального обсягу світового видобутку, пише 24 Канал з посиланням на звіт BP.

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Значні запаси нафти зосереджені у північній частині Африки, в межах Сахаро-Середземноморського нафтогазоносного басейну, а також у західних регіонах материка, включаючи прилеглу акваторію та шельфову зону Гвінейської затоки.

Важливо! Розвідані запаси нафти в Африці складають 126 мільярдів барелів.

Які африканські країни видобули найбільше нафти у 2025 році

В Африці видобуток нафти та пов'язані з нею доходи суттєво різняться у різних країнах. Попри те, що Нігерія є найбільшим виробником, Лівія, Конго та Ангола значно більшою мірою залежать від доходів від нафти, ніж Нігерія.

П'ять африканських країн, що видобули найбільше нафти у 2025 році: