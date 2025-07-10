Скільки нафти в Африці
Африканський континент є великим виробником та експортером нафти, а також має значні запаси. На Африку припадає близько 8% світових запасів нафти, при цьому вона видобуває приблизно 8% від загального обсягу світового видобутку, пише 24 Канал з посиланням на звіт BP.
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Значні запаси нафти зосереджені у північній частині Африки, в межах Сахаро-Середземноморського нафтогазоносного басейну, а також у західних регіонах материка, включаючи прилеглу акваторію та шельфову зону Гвінейської затоки.
Важливо! Розвідані запаси нафти в Африці складають 126 мільярдів барелів.
Які африканські країни видобули найбільше нафти у 2025 році
В Африці видобуток нафти та пов'язані з нею доходи суттєво різняться у різних країнах. Попри те, що Нігерія є найбільшим виробником, Лівія, Конго та Ангола значно більшою мірою залежать від доходів від нафти, ніж Нігерія.
П'ять африканських країн, що видобули найбільше нафти у 2025 році:
- Республіка Конго – середньодобовий видобуток становить 275 тисяч барелів на добу;
- Єгипет – 600 тисяч барелів на добу;
- Алжир – 1 мільйон барелів на добу;
- Ангола – 1, мільйона барелів на добу;
- Нігерія – 1,5 мільйона барелів на добу.