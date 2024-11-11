Євро падає в ціні

Курс євро опинився під тиском після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Політик пропонує запровадження тарифів на імпорт, що може зашкодити європейському експорту та підвищить ризик глобальної торгівельної війни. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Крім того, на валюту тисне політична турбулентність в Німеччині, яка є найбільшою економікою Європи. Зокрема, у понеділок, 11 листопада, євро впало до найнижчого рівня з кінця червня. Курс євро впав нижче 1,07 долара, за даними Trading Economics.

До теми! За минулий тиждень позиції євро ослабли на 1% проти долара США.

Наразі трейдери ретельно стежать за розвитком подій в Німеччині, а також за економічними та монетарними сигналами. Адже очікування того, що Європейський центральний банк буде знижувати процентні ставки більш агресивно, ніж Федеральна резервна система США, тисне на позиції єдиної валюти Єврозони валюту.

Водночас долар зростає в ціні на тлі прогнозів, що політика Дональда Трампа може збільшити інфляцію в країні. Це потенційно може обмежити здатність центробанку знижувати вартість запозичень. Нагадаємо, що 7 листопада Федеральний резерв оголосив про зниження процентних ставок на 25 пунктів. Центробанк ухвалив таке рішення вдруге у 2024 році.