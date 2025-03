Трамп отримує гроші за зустрічі у своєму маєтку

Джерела розповіли, що Дональд Трамп запрошує гостей на зустрічі до свого маєтку в Флориді. Проте вони мають заплатити за візит до президента США мільйони доларів, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Бізнесмени можуть зустрітися з Трампом у форматі тет-а-тет, заплативши 5 мільйонів доларів. Водночас щоб потрапити на так звані вечері при свічках в Мар-а-Лаго охочі мають заплатити 1 мільйон доларів. За ці кошти вони можуть зарезервувати місце, згідно із запрошенням на вечір.

До теми! Згідно з отриманою інформацією, на запрошеннях видрукований заголовок "MAGA INC.". Для розуміння, Maga Inc або Make America Great Again Inc – це організація Super Pac, яка активно підтримувала передвиборчу кампанію Трампа у 2024 році, зібравши для цього понад 400 мільйонів доларів.

За даними Washington Post, Дональд Трамп організував дві вище описаних вечері з "квитками" вартістю 1 мільйон доларів до свого вступу на посаду президента США: одну в грудні, а іншу напередодні своєї інавгурації (20 січня).

Нагадаємо, що Дональд Трамп – це найбагатший президент в історії США. Станом на 10 березня Forbes оцінює капітал політика в 4,7 мільярда доларів. Цікаво, що відразу після перемоги на виборах у 2024 році Трамп володів статками у розмірі 6 мільярдів доларів.