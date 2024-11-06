Дональд Трамп переміг на виборах став президентом США

Політик та мільярдер Дональд Трамп відомий тим, що завжди був заможною людиною. 45-ий і невдовзі 47-ий президент США походить із багатої сім'ї. Його батько Фредерік Трамп був забудовником та власником кількох будівельних компаній. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Його капітал зосереджений, фактично, у двох сферах. По-перше, йдеться про нерухомість. Його інвестиції у цей сектор оцінили в 1,1 мільярда доларів. Варто додати, що в останні роки цей актив був досить проблемним через підвищення процентних ставок у США, віддалений формат роботи та перехід покупців в онлайн.

Важливо! За даними Associated Press, станом на 12:48 6 листопада Дональд Трамп набрав 277 голосів колегії виборників. Для перемоги потрібно мати 270 голосів.

На сьогодні найдорожчим активом в його портфелі є 57% акцій Trump Media and Technology Group. Це материнська компанія Truth Social. Частку Трампа оцінюють у 3,5 мільярда доларів.

Станом на 6 листопада ринкова капіталізація цієї компанії становить 6,7 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance. Тоді як акції торгуються на премаркеті з ціною на рівні 44,09 долара. Цінні папери подорожчали майже на 30%.

Цікава деталь! Дональд Трамп – це найбагатший президент в історії США.

Нагадаємо, що акції компанії, як правило, зростають в ціні завдяки позитивним новинам для Трампа. За іншого сценарію, цей актив має тенденцію втрачати позиції на ринку.

На момент створення цього матеріалу, видання Forbes оцінює капітал Дональда Трампа в 6 мільярдів доларів. Днем раніше його статки становили 6,5 мільярда доларів.