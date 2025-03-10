Долар США падає в ціні

У понеділок, 10 березня, індекс долара США продовжує попередню тенденцію, демонструючи від'ємну динаміку. Американська валюта дешевшає 6 торгову сесію поспіль, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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На долар США продовжує тиснути занепокоєння щодо економіки США. Нагадаємо, що Федеральний резерв очікує, що у першому кварталі 2025 року економіка США, зросте, але значно менше, ніж прогнозували раніше При цьому за минулий тиждень долар втратив в ціні 3,5%. Ба більше, це був найгірший тиждень для долара з листопада 2022 року.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар сьогодні

На момент створення цього матеріалу, долар США торгується на рівні 103,76. Під час торгів валюта впала в ціні на 0,08%, інформує MarketWatch. Тоді як за 5 днів долар подешевшав майже на 2,79%, а з початку року – 4,35%.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: