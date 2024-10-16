Найбагатший президент в історії США

До першої п'ятірки входять Джон Кеннеді, Теодор Рузвельт, а також батьки-засновники США Томас Джефферсон й Джордж Вашингтон. Їхні статки сотень мільйонів доларів до понад мільярда доларів, пише Voice of America.

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Проте жоден з вище згаданих політичних діячів не зрівняється з 45-тим президентом США Дональдом Трампом. Станом на 16 жовтня Forbes оцінює його капітал у 5,2 мільярда доларів. Значна частина його статків залишається у сфері нерухомості, яка останніми роками зазнала серйозних труднощів.

Також Трампу володіє часткою акцій у соціальній мережі Truth Social, яка зафіксувала різкий спад на ринку після програшу політика на дебатах проти Камали Гарріс. У результаті втрати Трампа оцінили у приблизно 200 мільйонів доларів.

Цікаво! Політик займає 645 місце у світовому рейтингу найзаможніших людей у світі.

Нагадаємо, що під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп звертався до заможних американських підприємців, аби отримати від них фінансову підтримку. Йдеться про зустріч з керівниками нафтових компаній у США, на якій Трамп пообіцяв скасувати усі екологічні правила, а також припинити введення нових, якщо вони виділяють на його кампанію 1 мільярд доларів.

Крім того, Дональда Трампа підтримує найбагатша людина світу – Ілон Маск, як і чимало інших американських мільярдерів.