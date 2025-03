Трамп получает деньги за встречи в своем имении

Источники рассказали, что Дональд Трамп приглашает гостей на встречи в свое имение во Флориде. Однако они должны заплатить за визит к президенту США миллионы долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Бизнесмены могут встретиться с Трампом в формате тет-а-тет, заплатив 5 миллионов долларов. В то же время, чтобы попасть на так называемые ужины при свечах в Мар-а-Лаго желающие должны заплатить 1 миллион долларов. За эти средства они могут зарезервировать место, согласно приглашению на вечер.

К теме! Согласно полученной информации, на приглашениях напечатан заголовок "MAGA INC.". Для понимания, Maga Inc или Make America Great Again Inc – это организация Super Pac, которая активно поддерживала предвыборную кампанию Трампа в 2024 году, собрав для этого более 400 миллионов долларов.

По данным Washington Post, Дональд Трамп организовал два выше описанных ужина с "билетами" стоимостью 1 миллион долларов до своего вступления в должность президента США: один в декабре, а другой накануне своей инаугурации (20 января).

Напомним, что, что Дональд Трамп – это самый богатый президент в истории США. По состоянию на 10 марта Forbes оценивает капитал политика в 4,7 миллиарда долларов. Интересно, что сразу после победы на выборах в 2024 году Трамп владел состоянием в размере 6 миллиардов долларов.