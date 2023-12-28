Хто очолює рейтинг найбагатших людей у світі

Трійку найзаможніших людей у світі займає засновник компаній Amazon та Blue Origin Джефф Безос зі 178 мільярдами доларів. З січня статки бізнесмена зросли на понад 71 мільярд доларів.

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Другу сходинку посідає французький підприємець Бернар Арно. Основою його багатства є конгломерат компаній LVMH. Його капітал становить 179 мільярдів доларів. Ця сума збільшилася на 17,3 мільярда доларів.

За підсумками 2023 року найбагатшою людиною світу залишається засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск. Його капітал оцінюють у 238 мільярдів доларів. За рік статки скандального бізнесмена зросли на 101 мільярд доларів.

Цікаво! Розрив між першим та другим місцем становить 59 мільярдів доларів, а з третім місцем – 60 мільярдів доларів.

До першої п'ятірки також входять такі люди:

Засновник Microsoft Білл Гейтс, капітал якого становить 140 мільярдів доларів. Зростання за рік оцінили у понад 31 мільярд доларів;

Останню позицію займає колишній генеральний директор Microsoft Стів Балмер зі 130 мільярдами доларів. Його статки зросли на 44,3 мільярда доларів.

До глобального рейтингу мільярдерів увійшов лише один громадянин України. Це Рінат Ахметом, одна з компаній якого заявила про вихід на ринок зерна, зі статками у розмірі 5,7 мільярда доларів. Нагадаємо, що вперше з 2006 року в Україні залишилося лише двоє доларових мільярдерів.