Кто возглавляет рейтинг самых богатых людей в мире

Тройку самых богатых людей в мире занимает основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос из 178 миллиардами долларов. С января состояние бизнесмена выросло более чем на 71 миллиард долларов.

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Вторую строчку занимает французский предприниматель Бернар Арно. Основой его богатства является конгломерат компаний LVMH. Его капитал составляет 179 миллиардов долларов. Эта сумма увеличилась на 17,3 млрд долларов.

По итогам 2023 года самым богатым человеком мира остается основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Его капитал оценивают в 238 миллиардов долларов. За год состояние скандального бизнесмена выросло на 101 миллиард долларов.

Любопытно! Разрыв между первым и вторым местом составляет 59 миллиардов долларов, а с третьим местом – 60 миллиардов долларов.

В первую пятерку также входят следующие люди:

Основатель Microsoft Билл Гейтс, капитал которого составляет 140 миллиардов долларов. Рост за год оценили более чем в 31 миллиард долларов;

Последнюю позицию занимает бывший генеральный директор Microsoft Стив Балмер со 130 миллиардами долларов. Его состояние выросло на 44,3 миллиарда долларов.

В глобальный рейтинг миллиардеров вошел только один гражданин Украины. Это Ринат Ахметом, одна из компаний которого заявила о выходе на рынок зерна, с состоянием в размере 5,7 миллиарда долларов. Напомним, что впервые с 2006 года в Украине осталось всего два долларовых миллиардера.



Десятка самых богатых людей мира / Инфографика 24 Канала