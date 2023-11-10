Зазначають, що в Україні залишилося лише два доларових мільярдери. Це Рінат Ахметов (холдинг СКМ) та Віктор Пінчук (компанія Interpipe). Рік тому цей статус мали 9 українців. Цікаво, що такого в Україні не було з 2006 року.

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Якими статками володіють Ахметов та Пінчук

Рінат Ахметов зберігає за собою статус найзаможнішої людини України. На сьогодні його капітал оцінюють у 6,6 мільярда доларів. Ця сума зменшилася на 43%, якщо порівнювати з 2021 роком. Водночас фінансове становище бізнесмена трохи покращлося, адже навесні видання Forbes оцінювало статки Ахметова у 5,7 мільярда доларів.

Водночас активи Віктора Пінчука оцінили у 1,7 мільярда доларів. З 2021 року цей показник впав на 34%. І на відміну від Ахметова, Пінчук зафіксував нові втрати відносно весняного рейтингу Forbes, де його капітал вказували на рівні 2,1 мільярда доларів.

Цікаво! Згідно з рейтингом Bloomberg, наразі найбагатша людина світу – це засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск. Його капітал оцінюють у 202 мільярди доларів. Додамо, що американський бізнесмен в останні майже два роки встиг відмітитися низкою скандальних заяв про Україну. До трійки лідерів також входять французький бізнесмен Бернар Арно та засновник Amazon Джефф Безос.

На третю позицію потрапив п'ятий президент України Петро Порошенко та його син Олексій. Головний актив – кондитерська компанія "Рошен". Капітал оцінили у 954 мільйони доларів. Далі йдуть власники мережі гіпермаркетів "Епіцентр" та "Нова Лінія" Олександр і Галина Гереги. Статки пари оцінили у 907 мільйонів доларів. Першу п'ятірку закриває засновник фінансово-технологічної компанії Revolut Влад Яценко. Видання оцінило його статки у 894 мільйони доларів США.