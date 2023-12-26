Першим про це повідомив очільник компанії Дмитро Маляр. До торгівлі зерном компанія D.Trading працює на ринках електроенергії, газу та вугілля.

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Компанія Ахметова почала торгувати зерном

Маляр заявив, що першу угоду з торгівлі зерном компанія уже уклала. Ба більше, першу тисячу тонн зерна відвантажили клієнту. За його словами, D.Trading має такі плани:

Надавати нові ринкові можливості для виробників сільськогосподарської продукції;

Розвивати експортний потенціал.

Важливо! Компанія D.Trading уже відкрила перший агроофіс в Одесі.

Нагадаємо, що Рінат Ахметов залишається найбагатшою людиною України зі статками у розмірі 6,6 мільярда доларів. Ба більше, він один з двох українських мільярдерів, чиї статки досягли цього рівні у доларовому еквіваленті. Такий результат зафіксували вперше з 2006 року.