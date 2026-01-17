Що важливо знати про діяльність тіньового флоту?

476 з цих танкерів виконували рейси у 2025 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

При цьому, основними покупцями нафти у Росії залишалися:

Індія;

Китай;

Туреччина.

Завдяки впливу санкцій, більш як 20% нафтових танкерів уже не беруть участі у вивезенні російської нафти. Для Кремля така ситуація створює додаткові труднощі. Москва вимушена залучати нові судна для підтримки морського експорту, повідомив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський Президент України Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден. Усі вони мають бути додані в санкційні списки. Будемо продовжувати й санкційний тиск на команди танкерів, капітанів, страховиків та всю інфраструктуру тіньового флоту.

Важливо! Оптимальним рівнем морського експорту нафти для Росії є – 170 мільйонів тонн на рік.

Як відомо, торік Росія залучила приблизно 40 суден. Водночас:

20 з цих танкерів мають власників та операторів, які зареєстровані у Греції;

ще 9 – у Китаї.

Як прогнозує українська розвідка, цьогоріч тиск на тіньовий флот Росії посилюватиметься.

Ефективні методи продемонстрували США. Майже напевно ці практики будуть частіше реалізовуватися в морях навколо Європи. Формальних причин для цього достатньо, про них інформуємо нашим партнерів, спільно працюємо для послаблення спроможностей агресора продовжувати війну проти України та масштабувати агресію,

– вказує розвідка.

Як на Росію впливають санкції проти тіньового флоту?

Обмеження роботи тіньового флоту впливає на нафтогазові доходи Росії. У 2025 році вони були менші ніж у 2024 на 24%. Така ситуація стала наслідком санкцій.

Потрібно розуміти, що витрати Росії на фрахт та страхування танкерів, що залучені до експорту, збільшуються. А компенсувати їх нічим. Адже покупці вимагають значну знижку на російську нафту.

Зверніть увагу! Як показує статистика, вартість російського еталонного сорту Urals у портах Балтійського та Чорного морів знизилася в середньому до 33 – 34 доларів за барель.