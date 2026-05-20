Що важливо знати про нафтовий барель?

Спочатку нафтовий барель використовувався виключно в системі англійських мір, повідомляє Energy Education.

Згодом цей термін поширився. Цікавим є нюанс щодо його назви. Адже називають такий нафтовий барель – американським.

Важливо! Існують різні види барелів. Проте, для розрахунку обсягів нафти використовують американський. Адже він є міжнародним стандартом.

1 американський нафтовий барель це:

приблизно 159 літрів нафти;

або ж – 42 галони.

Скільки можна отримати пального з 1 бареля нафти?

Точна кількість залежить від того, що саме виготовляється з нафти. Наприклад, 1 барель це орієнтовно 85 – 102 літри бензину. Проте кінцеві обсяги визначаються саме октановим числом.

Також з 1 бареля можна отримати:

25 – 30 літрів дизелю;

20 – 25 літрів авіаційного пального;

5 – 7 літрів мазуту;

1 літр – моторної оливи;

8 – 10 літрів нафтового коксу;

9 – 11 літрів нафтопереробного газу;

4 – 5 літрів скрапленого газу.

Яка вартість 1 бареля нафти зараз?

Ціна нафти знижується. Вона впала, зокрема через те, що Трамп вирішив відкласти удари по Ірану, повідомляє Reuters.

Як повідомляє видання Trading Economics, наразі розцінки такі:

Нафта марки Brent – 111,33 долара за барель.

– 111,33 долара за барель. Американська нафта WTI – 104,28 долара за барель.

– 104,28 долара за барель. Російська Urals – 102,47 долара за барель.

