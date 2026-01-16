Що відомо про цей лінкор?

Потрібно розуміти, що про остаточну ціну говорити рано. Вона буде залежати від низки рішень, які ще не були ухвалені, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також На цей раз усе через США: як змінились ціни на дорогоцінні метали сьогодні

Що саме може вплинути на ціну корабля:

тоннаж;

чисельність екіпажу;

озброєння корабля.

Важливо! Попередня оцінювальна вартість цього корабля складала – 15,1 мільярда доларів.

Лінкор з керованими ракетами буде вдвічі більшим за будь-який крейсер чи есмінець, побудований ВМС США з часів Другої світової війни, але приблизно втричі меншим за авіаносець "Джеральд Р. Форд", який зараз є найдорожчим військовим кораблем США,

– повідомляє видання.

Нагадаємо, "Форд" було здано в експлуатацію ще у 2017 році. Його ціна складала – приблизно 13 мільярдів доларів, повідомляє PSDinfo.

Аналітик військово-морських сил Бюджетного управління Конгресу Ерік Лабс зауважив, що промислова база суднобудування США має певні слабкі сторони:

нестача кваліфікованої робочої сили;

проблеми, які можуть виникнути з ланцюгом поставок.

Саме ці фактори і спричинять зростання кінцевої вартості судна. За оцінки Лабса, ціна наступних кораблів може сягнути від 10 до 15 мільярдів доларів.

Що важливо знати про новий американський лінкор?