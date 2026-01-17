Что важно знать о деятельности теневого флота?

476 из этих танкеров выполняли рейсы в 2025 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

При этом, основными покупателями нефти у России оставались:

Индия;

Китай;

Турция.

Благодаря влиянию санкций, более 20% нефтяных танкеров уже не участвуют в вывозе российской нефти. Для Кремля такая ситуация создает дополнительные трудности. Москва вынуждена привлекать новые суда для поддержки морского экспорта, сообщил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Президент Украины Россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов. Все они должны быть добавлены в санкционные списки. Будем продолжать и санкционное давление на команды танкеров, капитанов, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота.

Важно! Оптимальным уровнем морского экспорта нефти для России является – 170 миллионов тонн в год.

Как известно, прошлом году Россия привлекла примерно 40 судов. В то же время:

20 из этих танкеров имеют владельцев и операторов, которые зарегистрированы в Греции;

еще 9 – в Китае.

Как прогнозирует украинская разведка, в этом году давление на теневой флот России будет усиливаться.

Эффективные методы продемонстрировали США. Почти наверняка эти практики будут чаще реализовываться в морях вокруг Европы. Формальных причин для этого достаточно, о них информируем наших партнеров, совместно работаем для ослабления возможностей агрессора продолжать войну против Украины и масштабировать агрессию,

– указывает разведка.

Как на Россию влияют санкции против теневого флота?

Ограничение работы теневого флота влияет на нефтегазовые доходы России. В 2025 году они были меньше чем в 2024 году на 24%. Такая ситуация стала следствием санкций.

Нужно понимать, что расходы России на фрахт и страхование танкеров, привлеченных к экспорту, увеличиваются. А компенсировать их нечем. Ведь покупатели требуют значительную скидку на российскую нефть.

Обратите внимание! Как показывает статистика, стоимость российского эталонного сорта Urals в портах Балтийского и Черного морей снизилась в среднем до 33 – 34 долларов за баррель.