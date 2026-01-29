Про що ЄС попередив "тіньовий флот"?

ЄС вказує, що ці танкери можуть ходити лише під прапором однієї держави, повідомляє Bloomberg.

До того ж ці судна мають:

мати дійсні документи щодо безпеки;

а також – чинне страхування.

Судна, що не дотримуються цих вимог, визнаватимуться тими, які не мають національної належності. Саме такими визначаються ці танкери, згідно з глобальним морським договором.

Визнаючи танкери такими, що не мають державної приналежності, країни можуть розширити свої можливості втручання проти них. Ця заява певною мірою формалізує дії, вжиті кількома європейськими країнами протягом останніх тижнів, посилюючи тиск на судна, які мають вирішальне значення для експорту російської нафти,

– наголошує видання.

Окрім цього, ЄС звинуватив Росію у втручанні в роботу супутникових систем позиціювання та навігації. Такі дії Кремля ставлять під загрозу міжнародне судноплавство.

До того ж вказані європейські країни вважають необхідним розробити альтернативні наземні системи радіонавігації. Ці нововведення мають забезпечити резервний варіант у випадку порушення роботи супутникових систем, повідомляється у заяві Міністерство оборони Великої Британії.

14 країн, включаючи Швецію, Францію, Німеччину та Велику Британію, розташовані вздовж водних шляхів, які є єдиними виходами для основних центрів експорту сирої нафти на заході Росії,

– вказує видання.

Потрібно розуміти, що танкери, які перевозять нафту марки Urals з Приморська та Усть-Луги, повинні пройти через Балтійське та Північне моря. І лише тоді вони зможуть увійти в Атлантичний океан.

Що ще важливо знати про "тіньовий флот"?

Наразі "тіньовим флотом" називають групу з приблизно 1 500 суден. Вони перевозять російську, іранську та венесуельську підсанкційну нафту.

Ці танкери переважно старі, окрім цього вони використовують не свої прапори. До того ж такі судна мають проблеми з документацією, зокрема, у них найчастіше непрозора реєстрація.

Цікаво! Здебільшого підсанкційна російська нафта перевозиться саме до Китаю та Індії.