Хто і яку пенсію отримує?

Про те, якими є суми виплат та скільки пенсіонерів їх мають, йдеться у дослідженні Опендатабот.

Середня пенсія в Україні складає 6 544 гривні. За рік показник збільшився на 13%. Проте позитивною картинка є не для всіх. Третина пенсіонерів України отримує близько 3 250 гривень. Хоча за рік частка таких пенсіонерів скоротилася з 44% до 35%, тож позитивна динаміка є.

Зверніть увагу! Дослідження проводили на основі даних Пенсійного фонду України.

15% пенсіонерів (1,5 мільйона людей) отримують пенсії вище 10 тисяч гривень. У цьому сегменті середній розмір пенсії становить 16 тисяч гривень.

Ще 30% українців мають пенсію в середньому 6 800 гривень, а кожний п'ятий пенсіонер виживає на 4,5 тисячі гривень.

63 тисячі пенсіонерів отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму, а 261 тисяча українців живуть саме на цей мінімум у 2 361 гривню,

– йдеться в результатах дослідження.

Де в Україні проживає найбільше пенсіонерів?

За дослідженням, Дніпропетровська область на першому місці за кількістю пенсіонерів. Там їх 867 тисяч, далі:

Київ – 746 тисяч пенсіонерів;

Харківська область – 687 тисяч пенсіонерів;

Львівська область – 665 тисяч пенсіонерів.

Водночас повідомляється, що найменше пенсіонерів зареєстровано у Херсонській та Чернівецькій областях – 202 тисячі та 203 тисячі людей, відповідно.

Щодо розміру виплат. Уже традиційно найвищі середні пенсії в Києві – 9 тисяч гривень. Найнижчі – на Тернопільщині, із показником близько 5 тисяч гривень.

Цікаво! Більшість пенсіонерів – понад 82% – отримують виплати через банки. Найчастіше через ПриватБанк та Ощадбанк.

Якими будуть пенсії після реформи?

Водночас нещодавно в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр соцполітики Денис Улютін заявив, що в Україні реформуватимуть пенсійну систему. Так, ніхто не отримуватиме пенсію менше 6 тисяч гривень.

Якщо людина замість 4 тисяч отримує 6 тисяч гривень, то це вже інша якість життя, можливість отримувати медикаменти, менші потреби в субсидіях,

– каже міністр.

Водночас він зазначає, що доцільніше один раз виплачувати вищу пенсію, яка покриватиме більшість потреб. Це краще, ніж залишитись на варіанті, коли виплата на низькому рівні, тому пенсіонери оформлюють субсидії. У результаті йде такий само або навіть більший ресурс.

Які оновлення від Пенсійного фонду чекаємо у 2026 році?

Щоб оформити субсидії або пільги, потрібно підтвердити необхідність та перевірити реальні умови. Тоді в окремих випадках представник ПФУ може завітати до вас додому, аби переконатися у правдивості поданих заявок.

Також раніше повідомлялося, що українці можуть оформити нову допомогу. Виплата надається на основі різниці між 3 прожитковими мінімумами на члена родини та середньомісячним доходом сім'ї.