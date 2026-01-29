Чому Іспанія не затримала судно з російською нафтою?
Як відомо, 22 січня у танкера зламався двигун. Після цього судно почало дрейфувати в міжнародних водах, повідомляє Reuters.
Читайте також Виплата для дітей з інвалідністю змінилась: скільки передбачено у 2026 році
Зверніть увагу! Танкер перебував приблизно за 33 милі на південь від Адри в провінції Альмерія. Наразі цей район є частиною іспанської пошуково-рятувальної зони.
Потім танкер з російською нафтою було супроводжене рятувальним судном з Іспанії і доправлене в порт Марокко. При цьому, не було застосовано жодних заходів для затримання підсанкційного об'єкта.
Марокко, союзник США, підтримує добрі зв'язки з Росією, і в жовтні ці дві країни підписали угоду про рибальство, яка дозволяє російським суднам ловити рибу в атлантичних водах Марокко,
– вказує видання.
Цікаво, що Кремль вважає Марокко одним з ключових союзників, повідомляє "Мінпросвещенія Росії". Це не дивно, адже ці країни активно співпрацюють. Зокрема, саме Марокко допомагало Росії отримувати електроніку в обхід санкцій.
Важливо! Ще до листопада вказане підсанкційне судно мало назву – Marabella Sun. Ходило воно під прапором Мозамбіку.
Що важливо знати про "тіньовий флот" Росії зараз?
Зараз у світі діє приблизно від 1 200 до 1 600 танкерів, які належать до "тіньового флоту". Саме ці судна допомагають Росії обходити санкції та експортувати нафту.
Зазвичай до "тіньового флоту" належать саме старі судна, де немає чіткої структури власності. До того ж для цих танкерів відсутнє страхування першого рівня.
Ще раніше стало відомо, що 14 країн ЄС випустили спільне попередження для танкерів з "тіньового флоту" в Балтійському та Північному морях. Ці судна мають плавати під одним прапором та мати чинні документи для безпеки, страхування