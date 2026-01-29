Чому Іспанія не затримала судно з російською нафтою?

Як відомо, 22 січня у танкера зламався двигун. Після цього судно почало дрейфувати в міжнародних водах, повідомляє Reuters.

Зверніть увагу! Танкер перебував приблизно за 33 милі на південь від Адри в провінції Альмерія. Наразі цей район є частиною іспанської пошуково-рятувальної зони.

Потім танкер з російською нафтою було супроводжене рятувальним судном з Іспанії і доправлене в порт Марокко. При цьому, не було застосовано жодних заходів для затримання підсанкційного об'єкта.

Марокко, союзник США, підтримує добрі зв'язки з Росією, і в жовтні ці дві країни підписали угоду про рибальство, яка дозволяє російським суднам ловити рибу в атлантичних водах Марокко,

– вказує видання.

Цікаво, що Кремль вважає Марокко одним з ключових союзників, повідомляє "Мінпросвещенія Росії". Це не дивно, адже ці країни активно співпрацюють. Зокрема, саме Марокко допомагало Росії отримувати електроніку в обхід санкцій.

Важливо! Ще до листопада вказане підсанкційне судно мало назву – Marabella Sun. Ходило воно під прапором Мозамбіку.

Що важливо знати про "тіньовий флот" Росії зараз?