Що відомо про атаку на танкер 1 березня?

І це перший морський напад з початку війни на Близькому Сході минулими вихідними, про що пише Bloomberg.

Танкер Skylight був атакований на північ від порту Хасаб. Зокрема існує два судна з назвою Skylight, але тільки одне з’являється біля узбережжя Оману, як зазначає Bloomberg.

Цей корабель був під санкціями США минулого року як "помічник іранського експорту нафти",

– йдеться у матеріалі.

Екіпаж судна, який налічував 20 осіб, був евакуйований. Крім того, четверо людей отримали поранення.

Зверніть увагу! Наразі невідомо, хто здійснив атаку на Skylight біля оманського узбережжя. Водночас кораблі здебільшого уникали Ормузької протоки між Іраном та північним узбережжям Оману з початку війни на Близькому Сході минулими вихідними.

У суботу кілька суден повідомили про отримання радіопередач, нібито від іранського флоту, що оголошували заборону на прохід через цей водний шлях. Тегеран погрожував американським кораблям, але не робив офіційного оголошення щодо статусу протоки та не повідомляв про її закриття.

Хоча трафік різко зменшився, через протоку Ормуз все ще проходять судна. Сам танкер Skylight є відносно невеликим – його дедвейт понад 11 тисяч тонн.

Найбільші танкери для сирої нафти перевищують 300 тисяч дедвейт-тонн,

– уточнили у тексті.

Морська база даних Equasis зазначає, що судно зареєстроване під прапором Республіки Палау. Вона належить до категорії середнього ризику у "чорному списку", опублікованому Паризькою меморандумною організацією щодо контролю портів, що здійснює інспекції суден та сприяє безпеці

Що ще слід знати про чинні події?