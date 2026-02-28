Чому зупинили рух через Ормузьку протоку?

Про це у суботу,28 лютого, повідомили одразу чотири джерела у торгових колах, пише Reuters.

Дивіться також Близький Схід у вогні: показуємо на карті, де прогриміли вибухи та які країни під ударом

Наші судна залишатимуться на місці протягом кількох днів,

– заявив топменеджер одного з найбільших торгових підрозділів.

Асоціація власників танкерів INTERTANKO додала, що Військово-морські сили США попередили про небезпеку для навігації в зоні проведення військової операції.

До цієї зони входять:

вся акваторія Перської затоки;

Оманська затока;

північна частина Аравійського моря;

та Ормузька протока.

Американські військові заявили, що не можуть гарантувати безпеку як цивільних, так і торгових суден.

Чим це загрожує для ринку?

Аналітикиня Лора Пейдж з аналітичної компанії Kpler розповіла, що вже одинадцять танкерів зі скрапленим газом почали сповільнюватися, розвертатися або зупинятися в районі Ормузької протоки.

Вона зауважила, що найближчими днями ця кількість, ймовірно, зростатиме. Як наслідок, це створює ризики для постачання катарського СПГ на світовий ринок.

Фахівчиня Rabobank Флоренс Шміт вважає, що через це ситуація на міжнародному ринку може стати катастрофічною. Адже Катар відіграє ключову роль у балансуванні ринків СПГ в Азії та Європі.

Якщо Катар не зможе експортувати вантажі через пошкодження інфраструктури або проблеми із судноплавством, ефект для світових цін на газ буде драматичним,

– наголосила Шміт.

Як підскочать ціни на нафту?

З колегами згодна і керівниця відділу енергетичного прогнозування Oxford Economics Бріджит Пейн, яка остерігається різкого стрибка цін на нафту, пише The Wall Street Journal.

Вона спрогнозувала, що навіть через незначні перебої у судноплавстві через Ормузьку протоку трафік нафти може впасти на 50%. А за тим ціни різко підскочать до 84 доларів за барель.

Повна зупинка транзиту на тиждень призведе до стрибка цін до 140 доларів за барель – це шок, порівнянний із наслідками повномасштабного вторгнення Росії в Україну,

– наголосила фахівчиня.

Важливо! 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по об’єктах на території Ірану, зокрема по цілях, які пов’язані з військовою та ядерною інфраструктурою країни. У відповідь, за даними ЗМІ, Іран атакував американські військові бази в Бахрейні, ОАЕ, Катарі та Кувейті.

Що відомо про Ормузьку протоку?