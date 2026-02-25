Що відбувається на ринку нафти зараз?

Індія скорочує закупівлі російської нафти. Наразі більшість сировини з Росії купує саме Китай, повідомляє Bloomberg.

Як вказують трейдери:

Російська нафта марки Urals реалізується дешевше на майже 12 доларів за барель нижче, ніж Brent від ICE (у січні цей дисконт сягав 10 доларів);

Водночас іранська нафта продається на цілих 11 доларів дешевше.

Незалежні китайські нафтопереробні заводи, відомі як "чайники", історично виконували роль клапана тиску на нафтовому ринку, поглинаючи барелі, яких інші уникали. Але їхні потужності обмежені, враховуючи, що вони забезпечують лише близько чверті переробних потужностей країни, а також підпадають під дію урядових імпортних квот,

Потрібно розуміти, що Китай не має змоги "поглинути" всю зайву російську нафту. Відповідно, наразі сировина накопичується в азійських водах.

Зауважимо, що великі китайські НПЗ раніше уникали іранської сирої нафти. А протягом останнього часу відмовляються і від сировини з Росії.

Зауважте! Значний удар відчуває саме Тегеран. Поставки російської нафти до китайських портів зросли до 2,09 мільйона барелів на день, станом на 18 лютого, повідомляє Bloomberg. А от Іран експортував в Китай орієнтовно 1,20 мільйонів барелів на день з початку 2026.

За оцінками компанії, що займається аналізом даних, зараз у морі знаходиться майже 48 мільйонів барелів іранської нафти, порівняно з приблизно 33 мільйонами на початку лютого. Основна частина зростання припадає на Жовте море та Сінгапурську протоку. Тим часом в азійських водах знаходиться близько 9,5 мільйона барелів російської нафти,

Які фактори впливають на ринок нафти зараз?