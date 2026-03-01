Что известно об атаке на танкер 1 марта?
И это первое морское нападение с начала войны на Ближнем Востоке в минувшие выходные, о чем пишет Bloomberg.
Танкер Skylight был атакован к северу от порта Хасаб. В частности существует два судна с названием Skylight, но только одно появляется у побережья Омана, как отмечает Bloomberg.
Этот корабль был под санкциями США в прошлом году как "помощник иранского экспорта нефти",
– говорится в материале.
Экипаж судна, который насчитывал 20 человек, был эвакуирован. Кроме того, четыре человека получили ранения.
Обратите внимание! Пока неизвестно, кто совершил атаку на Skylight у оманского побережья. В то же время корабли в основном избегали Ормузского пролива между Ираном и северным побережьем Омана с начала войны на Ближнем Востоке в минувшие выходные.
В субботу несколько судов сообщили о получении радиопередач, якобы от иранского флота, объявлявших запрет на проход через этот водный путь. Тегеран угрожал американским кораблям, но не делал официального объявления о статусе пролива и не сообщал о его закрытии.
Хотя трафик резко уменьшился, через пролив Ормуз все еще проходят суда. Сам танкер Skylight является относительно небольшим – его дедвейт более 11 тысяч тонн.
Крупнейшие танкеры для сырой нефти превышают 300 тысяч дедвейт-тонн,
– уточнили в тексте.
Морская база данных Equasis отмечает, что судно зарегистрировано под флагом Республики Палау. Она относится к категории среднего риска в "черном списке", опубликованном Парижской меморандумной организацией по контролю портов, осуществляющей инспекции судов и способствует безопасности
Что еще следует знать о действующих событиях?
- Боевые действия на Ближнем Востоке вызвали крупнейший кризис на нефтяном рынке за десятилетие. Цена Brent уже достигла около 70 долларов за баррель.
- В то же время ОПЕК+ рассматривает увеличение добычи нефти из-за перебоев с поставками. Боевые действия против Ирана могут привести к росту цен на нефть более 100 долларов за баррель.