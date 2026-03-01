Что известно об атаке на танкер 1 марта?

И это первое морское нападение с начала войны на Ближнем Востоке в минувшие выходные, о чем пишет Bloomberg.

Танкер Skylight был атакован к северу от порта Хасаб. В частности существует два судна с названием Skylight, но только одно появляется у побережья Омана, как отмечает Bloomberg.

Этот корабль был под санкциями США в прошлом году как "помощник иранского экспорта нефти",

– говорится в материале.

Экипаж судна, который насчитывал 20 человек, был эвакуирован. Кроме того, четыре человека получили ранения.

Обратите внимание! Пока неизвестно, кто совершил атаку на Skylight у оманского побережья. В то же время корабли в основном избегали Ормузского пролива между Ираном и северным побережьем Омана с начала войны на Ближнем Востоке в минувшие выходные.

В субботу несколько судов сообщили о получении радиопередач, якобы от иранского флота, объявлявших запрет на проход через этот водный путь. Тегеран угрожал американским кораблям, но не делал официального объявления о статусе пролива и не сообщал о его закрытии.

Хотя трафик резко уменьшился, через пролив Ормуз все еще проходят суда. Сам танкер Skylight является относительно небольшим – его дедвейт более 11 тысяч тонн.

Крупнейшие танкеры для сырой нефти превышают 300 тысяч дедвейт-тонн,

– уточнили в тексте.

Морская база данных Equasis отмечает, что судно зарегистрировано под флагом Республики Палау. Она относится к категории среднего риска в "черном списке", опубликованном Парижской меморандумной организацией по контролю портов, осуществляющей инспекции судов и способствует безопасности

В то же время на фоне всех событий на Ближнем Востоке начался топливный кризис. Так Шри-Ланка рискует остаться без бензина – страна зависит от поставок из Ирана. В государстве фиксируют перебои с топливом.

Что еще следует знать о действующих событиях?