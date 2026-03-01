ЧОМУ ОПЕК+ хоче збільшити видобуток нафти?

Всі ці дії призвели до перебоїв із постачанням у Близькому Сході, про що пише Reuters.

Читайте також У наших інтересах, – експерт пояснив, як удари по Ірану можуть зіграти на руку Україні

ОПЕК+ історично збільшує видобуток нафти для пом’якшення наслідків перебоїв постачання. Але аналітики зазначають, що наразі група має дуже мало резервних потужностей, щоб суттєво наростити постачання. Винятком є лише Саудівської Аравії та Об’єднані Арабські Емірати.

Ер-Ріяд останніми тижнями збільшував видобуток та експорт нафти, готуючись до ударів США по Ірану. Про це повідомляли джерела.

Постачання нафти, газу та інших вантажів із Близького Сходу через Ормузьку протоку зупинилися з суботи, 28 лютого, після того, як судновласники отримали попередження від Ірану про те, що цей район закритий для навігації.

У неділю, 1 березня, ОПЕК+ обговорить можливе збільшення видобутку на 411 тисяч барелів на добу або більше. Це значно більше, ніж початкові очікування – 137 тисяч барелів на добу.

Важливо! У п’ятницю, 27 лютого, ціни на нафту підскочили до 73 доларів за барель – найвищого рівня з липня – через побоювання ширшого конфлікту на Близькому Сході та перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку. Це найважливіший у світі маршрут транспортування нафти, через який проходить понад 20% глобального нафтового транзиту.

Лідери країн Близького Сходу попередили Вашингтон, що бойові дії проти Ірану може призвести до зростання цін на нафту понад 100 доларів за барель. Про це зазначила аналітикиня ОПЕК Геліма Крофт з RBC.

Аналітики Barclays також заявили, що ціни можуть зрости до 100 доларів. А Крофт додала, що вплив будь-якого збільшення видобутку ОПЕК на ринок буде обмеженим через брак реальних виробничих потужностей поза межами Саудівської Аравії.

Зустріч у неділю розпочнеться о 11:00 за Гринвічем і в ній візьмуть участь лише вісім членів ОПЕК+:

Саудівська Аравія; Росія; ОАЕ; Казахстан; Кувейт; Ірак; Алжир; Оман.

Ці вісім членів підвищили квоти на видобуток приблизно на 2,9 мільйона барелів на добу з квітня до грудня 2025 року. Це становить близько 3% світового попиту. Потім ОПЕК+ призупинили підвищення на період із січня до березня 2026 року через сезонне зниження попиту.

Зверніть увагу! Повна зупинка на тиждень транзиту через Ормузьку протоку призведе до стрибка цін до 140 доларів за барель. І це шок, порівнянний із наслідками повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема найбільше постраждає Саудівська Аравія. Про це писали у The Wall Street Journal.

Що ще слід знати про ситуацію?