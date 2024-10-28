У Китаї падає попит на золото

У третьому кварталі 2024 року попит на золото у Китаї впав на 22% – до 218 тонн. Про це стала відомо завдяки даним Китайської ради із золота, пише Bloomberg.

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Також у країні зафіксували менші обсяги покупок ювелірних виробів. Цей показник впав на 29% – до 130 тонн. Аналогічну динаміку демонстрували золоті злитки та монети, попит на які скоротився на 9% – до 69 тонн.

На споживачів у Китаї тиснуть рекордні ціни на золото. Нагадаємо, що дорогоцінний метал вперше в історії перетнув позначку в 2700 доларів за унцію. З початку року золото подорожчала на понад 32%, згідно з даними MarketWatch.

Важливо! У Bank of America прогнозують, що до кінця 2025 року золото може подорожчати до 3 тисяч доларів за унцію.

Ще одна причина, яка призвела до зменшення попиту на золото, – це економічна ситуація в Китаї. На споживачів впливають економічні проблеми в країні.