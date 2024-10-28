Чому долар росте в ціні

У понеділок, 28 жовтня, долар США росте в ціні. Американська валюта на шляху до найбільшого приросту за місяць з квітня 2022 року, пише Reuters.

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Долар дорожчає на тлі ознак зміцнення американської економіки. До того ж ставки на перемогу Дональда Трампа на виборах США і сильні економічні дані сприяли зростанню прибутковості американських облігацій в очікуванні політики, яка може відкласти зниження процентних ставок.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США торгується на рівні 104,29. Цей показник демонструє позитивну динаміку, зрісши на 0,03%, інформує портал Yahoo!Finance. Загалом з початку місяця долар подорожчав на 3,6%. У жовтні валюта демонструє найбільше зростання за понад 2 роки.

Станом на 28 жовтня євро демонструє позитивну динаміку, але за місяць валюта суттєво ослабла проти долара. Єдина валюта Єврозони за жовтень впала в ціні на понад 3%.