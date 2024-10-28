В Китае падает спрос на золото

В третьем квартале 2024 года спрос на золото в Китае упал на 22% – до 218 тонн. Об этом стало известно благодаря данным Китайского совета по золоту, пишет Bloomberg.

Обратите внимание Доллар уверенно движется к наибольшему росту за более чем 2 года

Также в стране зафиксировали меньшие объемы покупок ювелирных изделий. Этот показатель упал на 29% – до 130 тонн. Аналогичную динамику демонстрировали золотые слитки и монеты, спрос на которые сократился на 9% – до 69 тонн.

На потребителей в Китае давят рекордные цены на золото. Напомним, что драгоценный металл впервые в истории пересек отметку в 2700 долларов за унцию. С начала года золото подорожало более чем на 32%, согласно данным MarketWatch.

Важно! В Bank of America прогнозируют, что к концу 2025 года золото может подорожать до 3 тысяч долларов за унцию.

Еще одна причина, которая привела к уменьшению спроса на золото, – это экономическая ситуация в Китае. На потребителей влияют экономические проблемы в стране.