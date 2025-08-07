Наскільки важке золото?

Золото – досить важкий метал у порівнянні з іншими. Це пояснюється його високою щільністю – 19,32 грама на кубічний сантиметр, пише 24 Канал з посиланням на Americash.

Така щільність обумовлена масою атомів золота. Вага золота швидко стає відчутною, коли мова йде про прикраси, монети або золоті злитки.

Скільки важить золотий злиток?

Стандартний золотий злиток важить 12,4 кг – це 400 тройських унцій. Така вага вважається міжнародним стандартом, і її використовують банки та центральні сховища по всьому світу.

Важливо! Вага однієї тройської унції дорівнює 31,1 грама.

Іноді зустрічаються і більш компактні варіанти, наприклад, злиток вагою 1 кг (32,15 тройської унції).

Яких розмірів бувають золоті злитки?

Злитки бувають різних розмірів. До найпоширеніших варіантів належать: