Вийшли з обігу, але все ще цінні: які монети справді вигідно здавати на брухт

Багато українців вдома й досі мають старі копійки, якими вони вже не користуються, але й викинути їх шкода. Більшість сприймає їх як дріб’язок, що нічого не вартий, однак на деяких монетах можна заробити кілька сотень гривень.

Які копійки вигідно здавати в брухт?

Особливо це стосується монет, які вже поступово або повністю зникли з обігу. У деяких випадках через вагу та склад таких копійок їх доволі вигідно здавати на брухт, розповідає Bruhtar.

Найбільш вигідними для здачі вважають старі українські монети номіналом 1, 2, 5, 10 і 25 копійок, адже більшість із них уже вивели з обігу або активно вилучають.

Річ у тім, що їхній номінал сьогодні практично втратив значення. А от метал, з якого виготовлені копійки, може коштувати значно дорожче.

Наприклад, 10 копійок важать приблизно 1,7 грама. Для збору одного кілограма потрібно близько 588 монет, а їхній сумарний номінал становитиме лише 58,8 гривні.

Схожа ситуація і з 25 копійками. Одна монета важить близько 2,9 грама, тож для кілограма достатньо приблизно 345 штук. Їхня номінальна вартість – 86,25 гривні.

Водночас ціна брухту кольорових металів може сягати близько 230 гривень за кілограм, тобто брухт в рази вигідніше за номінальну вартість.

Окрему категорію становлять 50 копійок. У цьому разі все залежить від типу монети:

Старі жовті 50 копійок, які не магнітяться, містять кольоровий метал і можуть бути вигідними для здачі.

Натомість новіші монети, що магнітяться, містять сталь і практично не мають цінності як брухт.

Однак 50 копійок досі перебувають в обігу, тому формально законним платіжним засобом. Тому здавати їх на брухт поки може бути не так вигідно, як користуватися в побуті.

Які монети зараз перебувають в обігу?

Станом на 1 квітня 2026 року в готівковому обігу перебуває 15,2 мільярда монет, не враховуючи пам’ятні та інвестиційні, на суму 9,6 мільярда гривень, повідомив Нацбанк.

Крім того, в обігу знаходяться 2,6 мільярда банкнот загальною сумою 913,4 мільярда гривень.

У середньому на одного жителя України припадає 195 монет і 63 банкноти.

Серед обігових монет зараз використовують такі номінали:

1 гривня;

2 гривні;

5 гривень;

та 10 гривень.

Найпоширенішими залишаються монети номіналом 1 гривня, а от найменше в обігу монет по 10 гривень.

Щодо копійок, ситуація поступово змінюється.

Із 1 жовтня 2025 року в Україні почали поступово вилучати 10 копійок. У НБУ пояснюють це тим, що така монета майже перестала відігравати значну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги.

Їхнє поступове вилучення дасть змогу зменшити витрати держави на їх виготовлення, оброблення, транспортування та зберігання, а також учасників готівкового обігу – на їх обслуговування,

– додав регулятор.

Відтоді вже вилучили 4,8 мільйона монет номіналом 10 копійок. Попри це, їхня частка досі залишається значною – 27,1% від усіх монет в обігу.

Зауважте! Натомість 50 копійок, за даними НБУ, поки що зберігають стабільний попит серед українців. Особливо активно їх використовують у сфері торгівлі та послуг. Їхня частка становить 9,1% від загальної кількості монет в обігу.

Які банкноти виводить з обігу НБУ?

Національний банк України продовжує поступово оновлювати готівковий обіг, замінюючи старі купюри на новіші зразки та монети. Наразі основну частину готівки в країні становлять банкноти четвертого покоління, які є найсучаснішими, а також купюри третього покоління, що ще залишаються в обігу, але поступово зникають.

Водночас банкноти першого та другого поколінь, випущені до 2003 року, вже повністю втратили статус платіжного засобу. Тобто використовувати їх для розрахунків у магазинах чи сервісах більше не можна.

До банкнот третього покоління належать купюри номіналом 20, 50, 100, 200 та 500 гривень зразків 2003 – 2007 років. Наразі ними ще дозволено розраховуватися, однак Нацбанк поступово виводить їх із обігу: банки більше не видають такі купюри через каси та банкомати, а під час потрапляння до банків вони вилучаються з обігу.

Окремо НБУ завершив перехід від дрібних паперових грошей до монет. Із 2 березня 2026 року банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень остаточно вивели з обігу. Відтепер ці купюри більше не приймаються для розрахунків, а їхню функцію повністю перебрали на себе монети відповідних номіналів.